Военкор «Известий» показал последствия удара HIMARS по агроферме в ЛНР

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал об ударе из HIMARS по ферме с зерном в селе Хорошее в Луганской народной республике. Инцидент лучился в три часа ночи 22 июля. В результате атаки оказались разрушены три ангара. В том числе и помещение, в котором хранилось зерно.

Сейчас на месте обстрела работают правоохранители и сотрудники Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Как известно, 17 февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об обострении ситуации и объявили эвакуацию мирных жителей. За помощью лидеры ЛДНР обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» продемонстрировали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации РФ на Украине.