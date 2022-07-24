Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

По данным ВЦИОМ, решение о проведении специальной военной операции поддержали 68% россиян. Граждане РФ видят цели этой операции в защите русскоязычного населения и парировании агрессивных антироссийских намерений НАТО и киевского режима. Со временем доля россиян, одобряющих спецоперацию, только возрастала.

5-tv.ru ведет онлайн-трансляцию самых ярких событий в рамках спецоперации по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов выступил за постоянную дислокацию российских войск. По его мнению, такой шаг будет гарантией безопасности региона от агрессии извне.

«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов», — заявил Рогов РИА Новости.

Глава ВГА Запорожской области отметил, что детали размещения российских войск можно будет обсудить, когда регион станет субъектом РФ.

Китай и Иран выражают явную поддержку видению России по поводу конфликта на Украине. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель National Interest Марк Эпископос.

Он отметил, что правоту его тезиса доказывает визит российского лидера Владимира Путина в Тегеран, где российский лидер встретился с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганои и Ибрахимом Раиси.

Публицист уверен, что западные политики пытались настроить все страны мира против Москвы, однако их попытки провалились. В мире немало государств, которые разделяют точку зрения России по ситуации на Украине.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — написал Марк Эпископос.

Германия перестанет поддерживать Украину, если столкнется с дефицитом газа. Об этом в статье для журнала Spectator сообщила историк и журналист Катя Хойер, сославшись на заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

«Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку „в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями“. Такая риторика играет на руку Путину», — написала Катя Хойер.

В Донбассе погибли четверо наемников из США, Канады и Швеции, которые принимали участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на так называемого «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко.

В тексте отмечается, что погибли граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, подданный Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа, а также Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции.

Борис Джонсон опозорился при броске гранаты во время тренировки с ВСУ. К такому выводу пришли читатели британской газеты Daily Mail.

Видео с тренирующимся военному мастерству Джонсоном минувшим днем появилось на официальном YouТube-канале 10 Downing Street. На протяжении ролика подавший в отставку премьер бросает гранату, учится стрелять из противотанкового ракетного комплекса NLAW, садится за пулемет, а также позирует вместе с боевиками ВСУ. Все это происходит на военной базе в Северном Йоркшире, где совместно тренировались британские и украинские военнослужащие.

После просмотра видео читатели Daily Mail разразились резкой критикой в адрес Джонсона. Многие обратили внимание на лицо Бориса во время метания гранаты — премьер-министр выглядел слишком серьезно для человека, который бросает всего лишь макет. Вдобавок, несмотря на долгое прицеливание, кинуть снаряд далеко у него так и не вышло.