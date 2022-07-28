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Америка больше не рулит — политолог Сергиенко о конце эпохи лидерства США

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 30

Немецкий политолог Сергиенко назвал Америку бессильной в принятии важных решений в мире

Америка больше не рулит — политолог Сергиенко о конце эпохи лидерства США

Фото: www.globallookpress.com / Bastien Roux/Dppi

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Тема:
Специальная военная операция России

Все важные решения в мире, в том числе и в ситуации вокруг Украины, принимает Россия.

Как бы ни пытались США выглядеть лидером в ситуации вокруг Украины, ведущая роль в ней принадлежит России. Именно она принимает здесь важные решения. Такого мнения придерживается немецкий политолог Владимир Сергиенко.

Комментируя заявления США на счет того, что они не намерены договариваться с Москвой по Киеву без его участия, эксперт заметил, что Вашингтон этого априори сделать и не сможет. Чего, к примеру, не скажешь о России.

«Вот Россия может договариваться и без Украины с кем-то, и без США. Захочет Россия — будет без Америки договариваться с Украиной. Захочет Россия — будет, наоборот, с Америкой договариваться без Украины. Только что договоренности (по экспорту продовольствия) были достигнуты — Турция, Украина, Россия, — где там Америка, где там ЕС? Нет их вообще, есть Россия, Украина, Турция и ООН», — заявил Сергиенко в интервью на радио Sputnik.

Он выразил предположение, что и сама Америка понимает конец своего лидерства. Хоть и делает вид, что это не так.

«И когда они говорят: „не будем решать без Украины“ — такое чувство, что им предложили решить этот вопрос. А им никто ничего не предлагал, это они декларируют для третьих стран, которые привыкли, что Америка рулит. А она не рулит», — уверен политолог.

Эксперт заметил, что и в Германии тоже признают, за кем сейчас главные решения. У страны нет сомнения, что в ситуации вокруг Украины, они остаются за Россией. 

«Разговор, где Россия остановится, в каких границах, постоянно присутствует. И все понимают, что решает Россия. Хотя западные „непартнеры“ к разговору не готовы, они не могут это осмыслить», — сказал Владимир Сергиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США началась истерия насчет подлодки «Белгород», оснащенной торпедами «Посейдон».

Тема:
Специальная военная операция России
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