Минобороны РФ ответило западным СМИ на информацию о мобилизации в России

ВС РФ проведут с 30 августа по 5 сентября стратегические учения «Восток».

В Минобороны назвали информацию западных СМИ о мобилизации в России недостоверной. В ведомстве также отметили, что российские Вооруженные силы готовятся к учениям.

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — говорится в заявлении Минобороны.

Также подчеркивается, что из-за спецоперации по защите Донбасса ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки и военно-технического и международного сотрудничества не отменено и будет обеспечено личным составом, вооружением и техникой.

Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 15 сентября. Планируется, что военные отработают приемы для обеспечения безопасности в восточном регионе России. Участие в маневрах примут силы Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, в также воинские контингенты других государств.

С начала спецоперации западные СМИ неоднократно распространяли фейковую информацию о якобы проводимой в России мобилизации. В частности, сообщалось, что всеобщую мобилизацию объявят в День Победы — 9 мая. Позже дата поменялась на 17 июня.

При этом президент РФ Владимир Путин еще в начале марта отмечал, что военное положение в стране вводится в случае внешней агрессии. У России сейчас этого нет, поэтому в специальной военной операции задействованы только профессиональные военные.

Ранее 5-tv.ru показал, как проходят учения танкистов-резервистов в Донбассе.