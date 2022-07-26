Минобороны РФ ответило западным СМИ на информацию о мобилизации в России
Минобороны опровергло заявления зарубежных СМИ о мобилизационных мероприятиях в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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ВС РФ проведут с 30 августа по 5 сентября стратегические учения «Восток».
В Минобороны назвали информацию западных СМИ о мобилизации в России недостоверной. В ведомстве также отметили, что российские Вооруженные силы готовятся к учениям.
«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — говорится в заявлении Минобороны.
Также подчеркивается, что из-за спецоперации по защите Донбасса ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки и военно-технического и международного сотрудничества не отменено и будет обеспечено личным составом, вооружением и техникой.
Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 15 сентября. Планируется, что военные отработают приемы для обеспечения безопасности в восточном регионе России. Участие в маневрах примут силы Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, в также воинские контингенты других государств.
С начала спецоперации западные СМИ неоднократно распространяли фейковую информацию о якобы проводимой в России мобилизации. В частности, сообщалось, что всеобщую мобилизацию объявят в День Победы — 9 мая. Позже дата поменялась на 17 июня.
При этом президент РФ Владимир Путин еще в начале марта отмечал, что военное положение в стране вводится в случае внешней агрессии. У России сейчас этого нет, поэтому в специальной военной операции задействованы только профессиональные военные.
Ранее 5-tv.ru показал, как проходят учения танкистов-резервистов в Донбассе.
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