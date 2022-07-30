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Минобороны показало кадры огня из танковых орудий по опорному пункту ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 119

После обстрела позиций противника танковый экипаж покинул место прежней дислокации, чтобы уйти из-под огня вражеской артиллерии.

Фото, видео: RT

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Тема:
Специальная военная операция России

Появились кадры работы танковых экипажей второго корпуса Народной милиции ЛНР. Видео с поля боя показало Минобороны России.

Видно, что танковая колонна направляется к огневым позициям, из которых впоследствии танки наносят удары по разведанному опорному пункту украинских боевиков.

Позиции противника уничтожают залпами из танковых орудий, после выполнения задачи танкисты уходят из-под огня вражеской артиллерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эшелон элитного батальона президента Украины уничтожен в Донецкой народной республике. Удар высокоточным оружием с воздуха ликвидировал на месте более 140 националистов, еще 250 получили ранения. Кроме того, вся находившаяся в эшелоне техника была выведена из строя.

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