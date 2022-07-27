Из эксплуатации выведена еще одна турбина на компрессорной станции «Портовая».

Поставки газа по «Северному потоку» снизились до 20%

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller via www.imago-images

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Тема:
Северный поток

Поставки российского газа по «Северному потоку» сократились до 20% от его проектной мощности. Это произошло на фоне остановки еще одной газовой турбины, сообщает немецкий газовый оператор Gascad.

«С 27 июля по «Северному потоку-1» в соответствии с заявками транспортировано 1,28 млн кубометров, или около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока», — говорится на сайте источника.

В итоге поставки «голубого топлива» по газопроводу сократятся почти вдвое: с 67 миллионов кубометров в сутки до 33 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 27 июля «Газпром» остановит работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая». Причина — отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens. В рабочем состоянии таким образом останется лишь одна турбина. На этом фоне цена на газ на торгах в Европе растет третий день подряд и составляет, по данным биржи ICE, $2250 за тысячу кубометров. 

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