Главный символ «Алых парусов» — бриг «Россия» примет участие в параде ВМФ в Петербурге. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Владимир Касатонов.

«Бриг примет участие. Он будет в стационарной части парада. Он будет красивым. Цвет парусов? Давайте сохраним интригу до начала парада», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Касатонова, парад в этом году пройдет по традиционному плану, начавшись с обхода верховным главнокомандующим кораблей на Кронштадтском рейде. Затем залп салютного дивизиона даст старт мероприятию, и глава государства обойдет на катере строй кораблей.

Командующий ВМФ добавил, что всего в параде будут задействованы 47 кораблей и 42 воздушных суда. Сейчас в Петербурге и Кронштадте идут последние приготовления к Главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о порядке прохождения кораблей и пролета авиации в День ВМФ в Петербурге.