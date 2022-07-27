Бриг «Россия» примет участие в параде ВМФ в Петербурге
Символ праздника выпускников «Алые паруса» будет задействован в стационарной части мероприятия.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Главный символ «Алых парусов» — бриг «Россия» примет участие в параде ВМФ в Петербурге. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Владимир Касатонов.
«Бриг примет участие. Он будет в стационарной части парада. Он будет красивым. Цвет парусов? Давайте сохраним интригу до начала парада», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.
По словам Касатонова, парад в этом году пройдет по традиционному плану, начавшись с обхода верховным главнокомандующим кораблей на Кронштадтском рейде. Затем залп салютного дивизиона даст старт мероприятию, и глава государства обойдет на катере строй кораблей.
Командующий ВМФ добавил, что всего в параде будут задействованы 47 кораблей и 42 воздушных суда. Сейчас в Петербурге и Кронштадте идут последние приготовления к Главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ.
Ранее 5-tv.ru рассказал о порядке прохождения кораблей и пролета авиации в День ВМФ в Петербурге.
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