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«Газпром» заявил о невыполнении Siemens ремонта двигателей «Северного потока»

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 59

«Газпром»: Siemens не выполняет работы по устранению проблем в двигателях «Северного потока»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pius Koller via www.imago-images; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Сейчас на компрессорной станции «Портовая» функционирует только один газотурбинный двигатель, подчеркнули в российской компании.

Siemens не выполняет ремонтные работы по устранению проблем двигателей «Северного потока». Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Он подчеркнул, что из-за действий компании сейчас на компрессорной станции «Портовая» функционирует только один газотурбинный двигатель.

«На отправной компрессорной станции „Северного потока“ установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: пять ГПА (газоперекачивающий агрегат. — Ред.) в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них», — пояснил зампред правления «Газпрома».

Что касается остальных силовых агрегатов, то, по словам Маркелова, они либо нуждаются в сервисном обслуживании после пробега в 25 тысяч часов, либо неисправны. Их ремонтом как раз и должны заниматься специалисты Siemens. Эксплуатация же неисправных двигателей невозможна, поскольку это небезопасно, а также незаконно.

До этого «Газпром» сообщал о вынужденной остановке трех газоперекачивающих агрегатов из-за ситуации с турбинами. Siemens не смогла вернуть установки вовремя после техобслуживания в Канаде из-за антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поставки газа по «Северному потоку» снизились до 20%.

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