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Критик Соседов поддержал критику Михалкова в сторону Бузовой и Милохина

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 537

Никита Михалков не всегда хорошо отзывается о звездах местного шоу-бизнеса.

Критик Соседов поддержал критику Михалкова в сторону Бузовой и Милохина

Фото: www.globallookpress.com / Павел Бедняков

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Тема:
Ольга Бузова

Известный кинорежиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» на постоянной основе резко высказывается о деятелях отечественного шоу-бизнеса. Многие считают, что заявления мэтра российского кинематографа бывают слишком хлесткие. Однако музыкальный критик Сергей Соседов полностью разделяет его мнение.

Михалков проехался по таким популярным артистам, как Ольга Бузова, которой он предложил сменить профессию и устроиться на работу нянечкой или билетершей. А Даню Милохина он считает «полуграмотным идиотом».

Музыкальный критик Сергей СоседовМузыкальный критик Сергей Соседов. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«Абсолютно согласен с Никитой Сергеевичем. Это умнейший человек, гениальный режиссер. Он не снял ни одного проходного фильма, все — выдающиеся, а многие — великие. Сниматься в его фильмах — это мечта любого актера, и не только российского. С удовольствием по возможности смотрю его „Бесогон ТВ“. Как говорится, ни прибавить, ни убавить. Одно название говорит о многом. Все в точку, все в цель», — заявил Соседов в беседе с «Экспресс газетой».

Так, музыкальный критик не считает подобные заявления Михалкова жесткими.

«Он еще очень мягко говорит о вышеуказанных „деятелях“. Увы, пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм — это знаки нашего времени. Я рекомендую всем смотреть программы Михалкова. Одна речь его чего стоит», — отметил журналист.

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