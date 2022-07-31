В Херсоне выступили за расширение географии спецоперации
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов выступил за расширение географии спецоперации
Фото: Минобороны РФ
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Замглавы области Стремоусов рассказал о будущем трибунале, на котором свершится суд над Зеленским и Порошенко.
География специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса должна быть расширена. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Конечно, спецоперация может быть расширена», — сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.
Кроме того, Стремоусов подчеркнул необходимость полного освобождения Запорожья, а также Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Также замглавы области выразил увереннность в том, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить украинского президента Владимира Зеленского, экс-главу Верховной рады Петра Порошенко и бывшего председателя рады Александра Турчинова.
«В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко, которых выдадут их же западные партнеры», — подчеркнул Стремоусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что администрация Херсонской области заявила о проведении в ближайшем будущем референдума о статусе региона. Большинство местных жителей желает стать гражданами Российской Федерации — многие из них уже получили российский паспорт.
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