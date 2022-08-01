Прямая трансляция с панихиды на 40-й день со смерти Юры Шатунова
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Ожидается, что проститься с бывшим солистом «Ласкового мая» придет множество народа.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков
Мероприятия, приуроченные к 40 дням со смерти певца Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище, где захоронена часть праха культового российского певца.
«Вход на панихиду свободный. Знаю, что собираются приехать поклонники Юры из разных городов и даже стран», — сообщил директор погибшего певца Аркадий Кудряшов в диалоге с aif.ru.
На всякий случай, охрана кладбища предупреждена о возможном наплыве посетителей.
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