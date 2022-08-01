«Придумает внезапное ЧП»: Пелоси может добраться до Тайваня 2 августа
China Times: Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
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СМИ острова сообщили о скором визите американской гостьи, для которого ей придется пойти на хитрость.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа. Об этом заявила газета China Times.
Как сообщается в статье, по предварительному плану Пелоси проведет на острове ночь и на следующий день встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь. Кроме того, американский политик запланировала и другие встречи с официальными лицами Тайваня. Задерживаться на острове спикер не будет — улетит сразу после встреч.
По словам экспертом, самолет Нэнси Пелоси может придумать «жизненно важную» проблему, чтобы попасть в аэропорт Тайваня — к примеру, заявить о «внезапной» неисправности воздушного судна или о каком-нибудь страшном чрезвычайном происшествии.
Однако даже такие хитрости не спасут Пелоси от конфликта Китая и США, заявляет автор публикации. Пекин неоднократно предупреждал, что за подобным вмешательством последует прямой военный ответ.
К слову, МИД Тайваня информацию о визите американской гостьи никак не комментирует.
Ранее 5-tv.ru приводил мнение эксперта о главной ошибке, которую допустила Нэнси Пелоси в ситуации с островом.
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