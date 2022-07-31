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Много бравады: в США назвали главную ошибку Пелоси в визите на Тайвань

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 85

Профессор Крениг: отказ Пелоси от посещения Тайваня будет означать подчинение США Китаю

Много бравады: в США назвали главную ошибку Пелоси в визите на Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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По мнению американского эксперта, США уже не может идти на попятную — иначе есть риск попасть под полный контроль Китая.

Спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси не стоило разглашать и тем более публично рассуждать о своих планах посетить Тайвань. Соответствующее мнение высказал профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг.

Как отметил профессор, сложившейся ситуацией в будущем может воспользоваться Китай.

«Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев», — отметил Мэтью Крениг в беседе с изданием Foreign Policy.

Также он обратил внимание на то, что Нэнси Пелоси и администрация Джо Байдена уже не могут пойти на попятную. В противном случае это будет означать, что Китай подчинил своей воле США.

«Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК (Коммунистическая партия Китая. — Прим. ред.) тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США», — считает Крениг.

Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. Предполагалось, что спикер хочет нанести визит на Тайвань, несмотря на многочисленные предупреждения Китая. В Пекине несколько раз заявляли, что если Пелоси посетит Тайвань, то за этим может последовать военный ответ.

Ранее 5-tv.ru подробно объяснил причины, детали и возможные последствия резонансной ситуации с участием Тайваня, США и Китая.

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