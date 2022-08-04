«Газпром»: возвращение турбины Siemens в Россию невозможно из-за санкций

Корпорация «Газпром» сообщила, что вернуть турбину для газопровода «Северный поток» невозможно. Это связано с ограничительными мерами, введенными недружественными странами против России, говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что текущая ситуация не соответствует обязательствам Siemens. «Северный поток» в настоящее время является основным маршрутом поставок российского голубого топлива Европе. Из-за ограничений против России возникли трудности с возвратом агрегата, а также с его техобслуживанием. Кроме того, корпорация была вынуждена снизить прокачку сначала до 40%, а затем до 20%.

В конце июля «Газпром» получил документацию от Канады, где делали ремонт, однако остаются вопросы по ограничениям ЕС и Великобритании. Их решение важно как для капремонта других двигателей, так и для возвращения в РФ текущего. Также известно, что доставить агрегат планировалось из Канады через Берлин. Таким образом страны не хотели нарушать собственные санкции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Siemens заявила о невозможности доставить турбину для «Северного потока» в РФ.