Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Политолог рассказал, что изменится в мире после завершения спецоперации

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Политолог Тренин заявил об изменении границ территорий Украины и РФ после окончания конфликта

Политолог рассказал, что изменится в мире после завершения спецоперации

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Любой исход спецоперации на Украине серьезно скажется на геополитической ориентации всех государств, вышедших из СССР.

Россию и Украину ждет иная конфигурация границ. Такое мнение выразил член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Тренин, отвечая на вопрос о предстоящем будущем постсоветского пространства после украинского конфликта.

«Думаю, идет переформатирование постсоветского пространства. Совершенно очевидно, что Украина уже невосстановима в границах, в которых она существовала на 24 февраля 2022 года. Будет другая конфигурация границ на Украине. Соответственно, будет другая конфигурация границ РФ», — приводит слова эксперта EADaily.

Он отметил, что в случае завершения конфликта стратегическим успехом России, появится «мощный импульс» к образованию нового государственного объединения на основе РФ и Белоруссии. Помимо украинских территорий в такое соединение вошли бы и другие регионы на постсоветском пространстве. Например, Приднестровская Республика. Любой исход спецоперации серьезно повлияет на геополитическую ориентацию для всех постсоветских стран.

«Если Россия добивается стратегического успеха, эти государства будут в большей степени учитывать российские интересы, сближаться с Россией», — отметил он.

Тренин подчеркнул, что прежде всего говорит о таких государствах Средней Азии, ведь приоритеты Кавказа уже так или иначе примерно определились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех заблуждениях Запада относительно России.

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