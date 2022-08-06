Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским в Турции

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 53

Турецкий лидер выступил с инициативой на очной встрече с российским лидером в Сочи.

Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским в Турции

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит, что встреча российского лидера Владимира Путина с главой Незалежной Владимиром Зеленским вполне реальна. Именно поэтому при очной беседе с президентом РФ в Сочи накануне он предложил организовать саммит на территории своего государства.

«Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров», — объяснил Эрдоган свои мотивы.

Между тем, в Кремле неоднократно отмечали, что именно Киев отказывается выходить на адекватной диалог с Москвой. Россия пыталась организовать переговоры с представителями Незалежной, однако киевский режим настроен агрессивно. Зеленский предпочитает уклоняться от решения насущных проблем, потворствуя разгулу бандитизма в стране, а также на территориях ДНР и ЛНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после встречи  Эрдоганом.

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