Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским в Турции
Турецкий лидер выступил с инициативой на очной встрече с российским лидером в Сочи.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит, что встреча российского лидера Владимира Путина с главой Незалежной Владимиром Зеленским вполне реальна. Именно поэтому при очной беседе с президентом РФ в Сочи накануне он предложил организовать саммит на территории своего государства.
«Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров», — объяснил Эрдоган свои мотивы.
Между тем, в Кремле неоднократно отмечали, что именно Киев отказывается выходить на адекватной диалог с Москвой. Россия пыталась организовать переговоры с представителями Незалежной, однако киевский режим настроен агрессивно. Зеленский предпочитает уклоняться от решения насущных проблем, потворствуя разгулу бандитизма в стране, а также на территориях ДНР и ЛНР.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после встречи Эрдоганом.
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