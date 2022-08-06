Украинские боевики вновь обстреляли жилые районы Энергодара
Информации о пострадавших нет, оценить ущерб от обстрелов в данный момент невозможно из-за высокой вероятности повторных обстрелов.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
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Украинские боевики продолжили террор мирного населения в Запорожской области, трижды обстреляв жилые районы Энергодара. Об этом сообщили власти города.
«Украинские каратели вновь принялись за террор мирного населения Энергодара, совершив три артиллерийских огневых налета. По предварительным данным, в зону обстрела попал санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий водой жителей города», — сказано в Telegram-канале «Энергодарский связной».
О пострадавших среди мирного населения информации пока нет. Отмечается, что сотрудники коммунальных предприятий города в данный момент не могу произвести тщательное обследование поврежденных объектов из-за высокой вероятности повторных обстрелов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после массированного обстрела территории Запорожской атомной электростанции Энергодар частично обесточен, также отсутствует водоснабжение. Часть аппаратуры энергоблока № 3 выведена из строя, вырабатываемая мощность энергоблока № 4 снижена. А также повреждена одна из труб предприятия, вследствие чего на станции произошло факельное возгорание водорода.
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