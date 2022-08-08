По Израилю ударили ракеты из сектора Газа через несколько минут после начала перемирия

Перемирие между Израилем и сектором Газа завершилось, практически не начавшись. Уже через несколько минут после начала режима прекращения огня на юге Израиля завыли сирены.

Несколько снарядов было запущено с территории сектора Газа в сторону Израиля, сообщает израильская газета Jerusalem Post. Между армией обороны Израиля и запрещенной в России группировкой «Исламский джихад»* в южной части региона сработала система «Железный купол».

По сообщениям израильски СМИ, одна из ракет, выпущенная со стороны Газы, упала в районе населенного пункта Эшколь. Жертв в результате инцидента нет.

Перемирие между Израилем и «Исламским джихадом» вступило в силу 7 августа в 23:30. По сообщениям Минздрава Газы, всего в результате обстрелов со стороны Израиля погибли более 40 человек, свыше 300 пострадали.

* — признана террористической и запрещена на территории РФ.