Украинцы останутся зимой без отопления из-за бесчеловечной тактики ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об атаках на ТЭЦ в Харькове. По сообщению ведомства, там была уничтожена живая сила противника и техника ВСУ. Но в Киеве говорят о планомерном уничтожении инфраструктуры для срыва отопительного сезона в городах в зоне СВО.

Ситуацию прояснил один из украинских чиновников: по его словам, обеспечить жителей теплом этой зимой сможет только реверс газа из Европы. Насколько это возможно, разбирался корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Из подконтрольного Украине Славянска эвакуируют население — уехать предлагают всем, кто живет в многоэтажках. И дело не в том, что фронт все ближе. Власти открыто заявляют — город не переживает зиму. Не будет ни отопления, ни воды. Электросети тоже могут не справиться.

«Воды станет меньше, канализация замерзнет. Поэтому нужно серьезно задуматься о том, как быть дальше, как выживать. Именно выживать. Потому что отопительного сезона фактически не будет», — заявил мэр Славянска Вадим Лях.

Отопительный сезон на Украине должен начаться 15 октября. Но уже сейчас муниципальные власти по всей стране предупреждают — жители сами должны утеплять дома и готовиться к тому, что коммунальные службы будут работать в режиме жесткой экономии.

Вот мэр Харькова в эфире новостей рапортует — в городе заменили 100 километров магистральных трубопроводов. Но на уточняющий вопрос, будут ли отапливаться жилые дома, конкретного ответа дать не может.

«У нас было очень много попаданий в котельные. И это делалось специально. И будут продолжать бить по нашим котельным, по нашим трансформаторным подстанциям, по нашим трубопроводам», — рассказал градоначальник Игорь Терехов.

Харьковский мэр не упоминает, что удары по котельным происходят только потому, что их занимают украинские военные. Причем в Минобороны России есть данные, какие конкретно подразделения находятся на том или ином объекте. Вот отчет, который ведомство представило накануне.

«В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате удара ВКС России по пунктам временной дислокации 3-ей бригады Национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На самом деле, обвиняя российских военных в разрушении инфраструктуры, украинские власти лишь пытаются переложить ответственность за фактически сорванный отопительный сезон. Об этом проговорился мэр Полтавы. Портал городских новостей цитирует чиновника: обеспечить жителей теплом можно будет, только если зимой Европа обеспечит реверс газа.

«Очень большая проблема сейчас с газоснабжением. Должны все знать, что на сегодняшний день в хранилищах 11 миллиардов кубов газа. Насколько мне известно, чтобы пройти отопительный сезон, Украине нужно больше 25 миллиардов кубов газа», — признался мэр Александр Мамай.

При нынешних темпах поставок, в ГТС Украины смогут закачать максимум 14 миллиардов кубометров. То есть почти в два раза меньше необходимого. А ждать помощи от европейских соседей — наивно. Там власти уже готовят собственных граждан к тяжелой зиме. К тому, что тарифы существенно вырастут, и экономить придется на всем — и на отоплении, и на воде с электричеством. Цены на газ уже бьют все рекорды, а это еще не сезон.

«Когда сокращаются поставки самого дешевого российского газа, естественно, цена поднимается. Сейчас она на спотовом рынке больше двух тысяч долларов за тысячу кубов. Естественно, когда речь пойдет о том, что надо предоставить какие-то физические объемы Украине, очевидно, они будут платить вот по такой цене», — отметил политолог Николай Топорнин.

И это при том, что по заявлениям официального Киева, доходы Украины в этом году снизились на 40%. А последний пакет финансовой помощи от Евросоюза в размере девяти миллиардов евро были готовы согласовать не все члены ЕС, призывая задуматься, в первую очередь, о собственных нуждах.

Впрочем, украинский министр энергетики Галущенко переполнен оптимизмом. Да, газа нет, зато электроэнергии в избытке. Настолько, что ее готовы поставлять в Молдавию и в Европу, обещает чиновник. Интересно, помнит ли он, что из энергетический системы Украины осенью будут отключены Запорожская АЭС и Угледарская ГЭС, при полной загрузке дающие 30% потребности страны.