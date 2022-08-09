Кишка тонка: в Киеве признались, что заявления о контрнаступления были фейками

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Подоляк: слова о контрнаступлении в Херсоне были частью информационной операции

Кишка тонка: в Киеве признались, что заявления о контрнаступления были фейками

Фото: Минобороны Украины

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Тема:
Специальная военная операция России

Выяснилось, что Украина ведет с РФ «креативную войну», ключевая задача которой — деморализация войск противника.

Угрозы киевского режима начать контрнаступление оказались фейками. По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, подобные заявления были частью информационно-психологической операции против Москвы.

«Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции», — признался Подоляк в интервью ВВС.

Он добавил, что Украина ведет с РФ «креативную войну», главная цель которой — деморализация войск противника.

Украинские власти уже неоднократно заявляли о якобы подготовке к контрнаступлению на освобожденные территории. В частности, советник офиса Зеленского Алексей Арестович еще в мае обещал контрнаступление украинских войск в начале июля.

Планы освободить южную территорию озвучивал и глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью The Times, а украинский вице-премьер Ирина Верещук и вовсе объявляла о начале контрнаступления, призывая жителей Херсонской области покинуть свои дома.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как генерал СБУ высмеял заявления Зеленского о контрнаступлении.

Тема:
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