Кишка тонка: в Киеве признались, что заявления о контрнаступления были фейками
Подоляк: слова о контрнаступлении в Херсоне были частью информационной операции
Фото: Минобороны Украины
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Выяснилось, что Украина ведет с РФ «креативную войну», ключевая задача которой — деморализация войск противника.
Угрозы киевского режима начать контрнаступление оказались фейками. По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, подобные заявления были частью информационно-психологической операции против Москвы.
«Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции», — признался Подоляк в интервью ВВС.
Он добавил, что Украина ведет с РФ «креативную войну», главная цель которой — деморализация войск противника.
Украинские власти уже неоднократно заявляли о якобы подготовке к контрнаступлению на освобожденные территории. В частности, советник офиса Зеленского Алексей Арестович еще в мае обещал контрнаступление украинских войск в начале июля.
Планы освободить южную территорию озвучивал и глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью The Times, а украинский вице-премьер Ирина Верещук и вовсе объявляла о начале контрнаступления, призывая жителей Херсонской области покинуть свои дома.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как генерал СБУ высмеял заявления Зеленского о контрнаступлении.
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