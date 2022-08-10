Бросок «Аллигаторов»: Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ

Эфирная новость 29

Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Огонь вертолеты ведут на предельно малых высотах, оставаясь незамеченными для средств украинских ПВО

Опорные пункты ВСУ уничтожили вертолеты Ка-52 ВКС России. Группа боевых «Аллигаторов» нанесла удар по позициям и большому скоплению бронетехники украинских силовиков. В результате все цели были успешно поражены и уничтожены, сообщили в Минобороны.

Огонь вертолеты ведут на предельно малых высотах, оставаясь незамеченными для средств украинских ПВО. Как рассказали в Минобороны, с воздуха «Аллигаторов» также страхуют транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с группами огневого прикрытия на борту.

Тема:
Специальная военная операция России
10 авг
Кириенко: НАТО будет воевать против России «до последнего украинца»
10 авг
Минобороны России заявило об уничтожении немецкой ЗСУ Gepard в Новопавловке
10 авг
Не нужно помогать террористам! Хакеры Killnet взломали сайт разработчика HIMARS
10 авг
В Горловке сообщили о боях в соседнем поселке Зайцево
10 авг
Адвокат заявил, что в отношении Овсянниковой возбуждено уголовное дело
10 авг
Саперы в зоне СВО рассказали о минах-ловушках и дилетантах из ВСУ
10 авг
Удар «Градов» по укрепленным огневым позициям ВСУ показали на видео
10 авг
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС
10 авг
Военнослужащие 2-го армейского корпуса ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре
9 авг
Военкор «Известий» показал артдуэль между союзными силами и ВСУ в Марьинке
+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
60.38
0.06 61.55
0.39
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

Последние новости

19:09
ЦБ предложили блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей
18:57
В Москве форточник украл собаку, ювелирные изделия и две бутылки вина
18:43
Пугачева с детьми записала трогательное видео уехавшему на гастроли Галкину
18:20
Животных в зоопарке Барселоны спасают от жары мороженым
18:09
Бросок «Аллигаторов»: Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ
17:50
Системы ПВО отразили удары ВСУ по Углегорской ТЭС

Сейчас читают

Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству
Болгарию накрыло выбором газа
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
Глава МВД Германии пожалела о фотографии с Кличко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год