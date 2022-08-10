Бросок «Аллигаторов»: Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ

Огонь вертолеты ведут на предельно малых высотах, оставаясь незамеченными для средств украинских ПВО

Опорные пункты ВСУ уничтожили вертолеты Ка-52 ВКС России. Группа боевых «Аллигаторов» нанесла удар по позициям и большому скоплению бронетехники украинских силовиков. В результате все цели были успешно поражены и уничтожены, сообщили в Минобороны.

Огонь вертолеты ведут на предельно малых высотах, оставаясь незамеченными для средств украинских ПВО. Как рассказали в Минобороны, с воздуха «Аллигаторов» также страхуют транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с группами огневого прикрытия на борту.