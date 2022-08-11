Во Франции эвакуировали тысячи человек из-за мощных лесных пожаров

Более десяти тысяч человек эвакуировали власти Франции из-за пожаров на юго-западе страны. К настоящему времени на территории департамента Жиронда огонь уничтожил более шести тысяч гектаров леса.

Леса во Франции горят уже почти месяц. Причиной стала аномально жаркая погода. По данным национальной метеорологической службы, июль 2022-го стал вторым самым засушливым месяцем за всю историю страны.

За второй летний месяц выпало на 84% меньше осадков, чем обычно. Всего с начала года во Франции выгорело более 48 тысяч гектаров растительности. Это является рекордным показателем для страны за последние полтора десятка лет.