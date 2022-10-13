Бросают вперед резервы: что происходит на линии фронта под Донецком

Российские бойцы отмечают, что боевики ВСУ подавлены и потеряли боевой дух.

Под Донецком сокрушительные удары по позициям боевиков нанесла артиллерия ДНР. Непрерырвные атаки сорвали попытку украинских формирований провести перегруппировку. На передовой работает Александр Сафиулин.

По укреплениям ВСУ под Донецком работают расчеты артиллерии первого корпуса Народной милиции. Пообщаться с бойцами и обсудить обстановку журналист успел буквально за несколько минут до очередной команды открыть огонь.

«Сейчас там впереди тяжело, жарковато. Помогаем парням, как можем. Они усердно применяют тяжелую артиллерию. Так называемые свои „три топора“ HIMARS. То есть, все, что можно бросают вперед, резервы подогнали», — рассказал военный 1-го корпуса Народной милиции ДНР с позывным «Мельдоний».

ВСУ постоянно выбирают новые позиции для атак, но разведка их вычисляет и передает данные расчетам.

Выстрел — с момента общения с бойцами прошло всего 30 секунд. Вот так тут все динамично. Корректируют огонь с беспилотника, плюс разведка, люди здесь достаточно опытные.

За каждым попаданием внимательно следят, вносят коррективы. Расчет отработал, спрятался в укрытии, а корреспондент выдвинулся обратно. Огонь продолжается, еще продолжают бить.

Пока одни замаскировались, стреляет уже другой расчет. Так тут целый день.

«Начиная от Водяного, заканчивая Авдеевкой — все передвижения их личного состава, техники, все засекаются и пресекаются. У них моральный дух очень сильно, по ходу, упал. Потому что заметили — за несколько дней намного уменьшились их попытки перемещений, передвижений», — заявил офицер 1-го корпуса Народной милиции ДНР с позывным «Салыч».

Благодаря слаженной работе наших расчетов планы противника по быстрой перегруппировке сорваны.