Швеция, Дания и ФРГ не хотят вместе расследовать взрывы на «Северных потоках»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 249

ARD: Швеция, Дания и ФРГ отказались совместно расследовать диверсии на «Северных потоках»

Швеция, Дания и ФРГ не хотят вместе расследовать взрывы на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Совместная следственная группа по ЧП на газопроводах распалась.

Швеция, Дания и Германия отказались участвовать в совместном расследовании диверсии на «Северных потоках». Как сообщает сайт немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD, каждая из трех стран будет разбираться в причинах и деталях ЧП самостоятельно. Общая следственная группа, соответственно, прекратила свое существование.

«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это. Но этого все-таки не произойдет», — сообщает портал со ссылкой на данные осведомленных источников.

По информации прессы, первой группу покинул Стокгольм, за ним Копенгаген. В материале также отмечается, что шведская сторона высказала свою обеспокоенность относительно секретности расследования, ведь теперь каждое государство работает над вопросом отдельно.

В свою очередь немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на собственных информаторов пишет, что Швеция отказалась поделиться с Германией и Данией результатами своих изысканий в контексте диверсий на «Северных потоках». Объяснение своим действиям Стокгольм дал такое — уровень секретности его данных «слишком высок, чтобы делиться ими с другими странами».

26 сентября сразу на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы серьезные повреждения, которые спровоцировали утечку газа. Представитель сейсмологического центра Швеции Берд Лунд по факту инцидента заявил, что в районах ЧП были произошли подводные взрывы. Федеральная полиция Германии подтвердила, что только взрыв мог привести к такого уровня повреждениям газопровода. Генпрокуратура страны начала расследование по факту «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».

Ранее, писал 5-tv.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии у России разведданных по диверсии на «Северных потоках».

Тема:
Северный поток
14 окт
Результат взрыва: полиция ФРГ назвала причину ЧП на «Северных потоках»
14 окт
Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»
13 окт
Песков о словах Зеленского про провокации: Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу
13 окт
Песков: задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать «Турецкий поток»
12 окт
Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков»
12 окт
Путин: РФ не виновата, что европейцам приходится запасаться дровами на зиму
12 окт
Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма
12 окт
Шульгинов об отказе Европы от российских энергоносителей: «Без фантазий»
10 окт
В «Газпроме» рассказали о взрывателе НАТО, найденном под «Северным потоком»
10 окт
Путин: нам известен заказчик подрыва «Северных потоков»
+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

10:58
ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном
10:43
Женщина задавила 11-летнего мальчика на перекрестке в Петербурге
10:29
Пополнение в семье: Медведева показала новое фото с ребенком
10:12
ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах
10:00
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
9:49
Раскрыты даты проведения учений НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень»

Сейчас читают

«Не связывайся с парнями»: пугающие приставания Байдена к ребенку сняли на видео
ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
Не уберег: Зеленский довел Украину до состояния повсеместного развала и хаоса
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика