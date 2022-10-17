В Москве первый снег может выпасть 21 октября

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Идти снегопад будет вперемешку с дождем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Погода

В Москве уже на этой неделе обещают зиму. Как рассказали в Гидрометцентре, первый снег может выпасть в пятницу, 21 октября.

Впрочем, идти он будет вперемешку с дождем. А температура воздуха будет преимущественно плюсовой. Постоянный снежный покров в российской столице может образоваться не раньше декабря.

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