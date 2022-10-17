В Москве первый снег может выпасть 21 октября
Идти снегопад будет вперемешку с дождем.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
В Москве уже на этой неделе обещают зиму. Как рассказали в Гидрометцентре, первый снег может выпасть в пятницу, 21 октября.
Впрочем, идти он будет вперемешку с дождем. А температура воздуха будет преимущественно плюсовой. Постоянный снежный покров в российской столице может образоваться не раньше декабря.
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