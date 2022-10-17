В Москве первый снег может выпасть 21 октября

В Москве уже на этой неделе обещают зиму. Как рассказали в Гидрометцентре, первый снег может выпасть в пятницу, 21 октября.

Впрочем, идти он будет вперемешку с дождем. А температура воздуха будет преимущественно плюсовой. Постоянный снежный покров в российской столице может образоваться не раньше декабря.