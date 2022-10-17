Репортаж из-под огня: бойцы «Пятнашки» держат позиции на передовой
Легендарная Интербригада упорно движется вперед в зоне проведения специальной военной операции РФ на Донбассе.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Бойцы легендарной «Пятнашки» держат позиции на передовой и упорно продвигаются вперед, несмотря на то, что противник не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне. Постоянно идут минометные обстрелы. Расстояние до отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимальное.
Расположение Интербригады «Пятнашка». Обстановка на этом участке фронта меняется каждый день: от позиционных боев до минометных дуэлей. Противник ведет наблюдение, использует коптер. Наша группа слышит характерный звук, а проводник делает знак.
«Услышали жужжание в небе. Птичка? Ускоряемся», — рассказывает с места событий корреспондент Александр Сафиуллин.
Нужно как можно быстрее найти укрытие. До украинских боевиков отсюда буквально рукой подать. Но ВСУ осторожничают и лишний раз в драку не ввязываются.
«Недели три назад их тут было именно на расчет, что их штурмовать будут. Их стали перекидывать. Они разгружали свою линию фронта, перераспределяли, маневрировали», — рассказал боец Народной милиции ДНР с позывным «Кабар».
Все передвижения на линии фронта фиксируют камеры. В этот момент по соседней позиции подразделения начинает работать снайпер ВСУ. Одновременно противник открывает минометный огонь.
«Услышали выход, всей группой сели, подождали. Сейчас идем дальше», — говорит военкор Сафиуллин.
Обстрел усиливается. Еще не раз приходится останавливаться. Именно в такие моменты, когда со стороны ВСУ идут обстрелы позиций, подключается наша артиллерия.
Бойцы первой славянской бригады накрывают позиции противника. Все попадания отслеживают, а потом корректируют. Именно такое упорство дает возможность двигаться вперед, освобождать Донбасс, который очень устал от войны.
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