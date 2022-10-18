Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек

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Игорь Рязов
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По последним данным, ранения в результате ЧП получили 19 человек.

Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек

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Тема:
Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске

Число погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек. Трое из них дети. Ранения получили 19 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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