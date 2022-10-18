Черные стены и обгоревшие обломки: утро после крушения Су-34 в Ейске
Стены дома в Ейске почти полностью почернели после пожара в результате крушения Су-34
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Следователи уже изъяли бортовые самописцы и устанавливают причины трагедии.
Последствия крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске в Краснодарском крае будут устранять еще не один день. Пока что на месте трагедии, унесшей жизни 13 человек, работают следователи и сотрудники экстренных служб.
По словам мэра города Романа Бублика, после завершения следственных действий, эксперты оценят состояние дома, на который упал самолет.
На эксклюзивных кадрах, опубликованных 5-tv.ru, видно, что столкновение оставило зияющие дыры в кирпичной кладке, несколько этажей покрыты копотью от охватившего здание пламени — после крушения только поднявшегося в воздух для выполнения тренировочного полета Су-34 загорелось все остававшееся в баках топливо.
Обгоревшие обломки самолета разбросаны во дворе перед домом.
На данным момент в больницах остаются 19 пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробную видео-хронику событий и последствий трагедии в Ейске.
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