«Сидите дома»: самая сильная женщина РФ Оксана «Скала» хочет воевать за мужчин

Богатырке стыдно за тех, кто бежит в другие страны после объявления о мобилизации. Со своей стороны она сделает все, чтобы защитить наше государство.

Первая среди сильнейших русских женщин, мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева, известная по прозвищу «Скала», готова пойти на передовую вместо сбежавших из страны мужчин. Правда, на службу ее пока не взяли, потому что военнослужащих хватило и без того.

Больше всего Кошелева известна своей непреодолимой мощью. Силачка с легкостью сдвигает «КАМАЗы», груженые вагоны и вертолеты. Мечта звезды — сдвинуть все существующие транспортные средства. Следующей целью стал настоящий корабль, поэтому Оксана с упорством тренируется.

Личный архив, фото предоставлено «КП». Фото: kp.ru Интернет-издание «Комсомольская правда»

Правда, в последнее время силовые упражнения ушли на второй план. После объявления российским лидером Владимиром Путиным о мобилизации спортсменка не находит себе места. Больше всего ее возмущает поведение некоторых русских мужчин, которые ради побега из России готовы днями стоять в очереди на границе в другую страну.

«Хотела спросить: «Ребята, вот вы уезжаете, а на кого вы все оставляете? На женщин, на детей? Вы кого здесь бросаете? Если вы не идете, я пойду, ладно, сидите дома. Идите, отдыхайте в Дубае, или куда вы там сбежали от своей родины. Больно было за страну, стыдно», — приводит слова Кошелевой издание KP.RU.

Тогда Оксана твердо решила пойти добровольцем и направилась в ближайший военкомат. Силачка рассказала, что там не удивились ее визиту. У нее спросили о военной специальности, которой у звезды не оказалось. Однако опыт службы в ВС РФ у сильной красавицы все-таки есть.

Еще в юности, когда богатырка была хрупкой девушкой, она мечтала посвятить жизнь военной карьере и собиралась поступить в школу прапорщиков. Тогда спортсменке было 18 лет, поэтому никакого другого образования, кроме школьного, Кошелева получить не успела. Для направления на обучение ей было необходимо целый год отслужить в войсках.

Так Оксана попала в армию и в воинской форме проработала стрелком военизированной охраны (ВОХР) 365 дней. Однако по окончанию срока от мечты ее отговорили. Уж очень бурный характер оказался у звезды, а с такими замашками людям служить трудно.

«Мне сказали, что у меня есть черта характера, которая в армии мешает. Я обдумывала приказы, прежде, чем их исполнить, рассуждала. Таким людям, сказал командир, в войсках трудно. В общем, я подумала, посоветовалась и решила отказаться от мечты. Меня по окончании службы, кстати, наградили», — объяснила Кошелева.

Личный архив, фото предоставлено «КП». Фото: kp.ru Интернет-издание «Комсомольская правда»

Сейчас силачка уверена, что выросла и переменилась с тех времен. Если потребуется встать на передовую, то она готова неукоснительно выполнять приказы верхушки. Теперь на кону стоит жизнь, поэтому времени для демонстрации характера не найдется, считает женщина.

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