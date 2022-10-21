Песков: Европа удивится, если назовут исполнителей теракта на «Северных потоках»

Многие в Европе удивятся, если исполнители теракта на нитях газопровода «Северный поток» будут преданы огласке. Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По дипломатическим каналам работа ведется и весьма интенсивная, но пока натыкается на „стену нежелания“ каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит. В случае, если она будет установлена и предана огласке», — сказал представитель Кремля.

В конце сентября отмечалось, что инциденты стали большой проблемой для России. Со стороны Запада выдвигалась версия, что произошедшее — саботаж с российской стороны, что в Кремле, в свою очередь, посчитали абсурдом. Пресс-секретарь подчеркивал, что в данной ситуации очень много вопросов и она требует диалога.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Пескова о сроках завершения частичной мобилизации в РФ.