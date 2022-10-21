Песков: Европа удивится, если назовут исполнителей теракта на «Северных потоках»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 114

Российских специалистов не допускают до расследования произошедшего, но работа ведется.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Marks; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Многие в Европе удивятся, если исполнители теракта на нитях газопровода «Северный поток» будут преданы огласке. Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По дипломатическим каналам работа ведется и весьма интенсивная, но пока натыкается на „стену нежелания“ каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит. В случае, если она будет установлена и предана огласке», — сказал представитель Кремля.

В конце сентября отмечалось, что инциденты стали большой проблемой для России. Со стороны Запада выдвигалась версия, что произошедшее — саботаж с российской стороны, что в Кремле, в свою очередь, посчитали абсурдом. Пресс-секретарь подчеркивал, что в данной ситуации очень много вопросов и она требует диалога.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Пескова о сроках завершения частичной мобилизации в РФ.

Тема:
Северный поток
19 окт
Сильно деформирован: появилось видео с повреждениями на «Северным потоке»
18 окт
Дания пришла к своим выводам по аварии на «Северных потоках»
18 окт
В Германии назвали причину взрывов на «Северных потоках»
15 окт
Швеция, Дания и ФРГ не хотят вместе расследовать взрывы на «Северных потоках»
14 окт
Результат взрыва: полиция ФРГ назвала причину ЧП на «Северных потоках»
14 окт
Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»
13 окт
Песков о словах Зеленского про провокации: Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу
13 окт
Песков: задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать «Турецкий поток»
12 окт
Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков»
12 окт
Путин: РФ не виновата, что европейцам приходится запасаться дровами на зиму
+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.50
-0.09 60.44
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

Последние новости

19:03
«Куча бреда»: Назван размер пособия Лиз Трасс после ухода с поста премьера
18:54
Надо попотеть: Васильева занялась спортом с молодым тренером во время гастролей
18:42
LG собирается уйти из России
18:29
Сможет ли бывший Пелагеи оспорить сумму алиментов
18:16
«Хоронила» заживо: как Лиз Трасс уклонялась от интервью
18:08
Песков: Европа удивится, если назовут исполнителей теракта на «Северных потоках»

Сейчас читают

Анна Большова не понесет наказания за смертельное ДТП
Лейбористы или консерваторы? — У кого больше шансов возглавить Британию
Спасенный в Черном море Легостаев: «Я так однажды чуть не утонул»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика