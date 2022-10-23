Прокол за проколом: почему тактика киевского режима обречена на провал

Специальная военная операция России по защите Донбасса в самом разгаре. Украинские националисты уже без сил: многие сдаются в плен, а киевский режим бьется в истерике. Что дальше?

Киевские власти торопятся, нервничают и делают политические ошибки: вдруг попытались «наехать» на Израиль. Мол, что же вы нам не помогаете, вон Иран, ваш оппонент, помогает русским, а у нас и президент — еврей, Зеленский это сам активно подчеркивает. Но к поклонникам Бандеры, что сейчас у власти в Киеве, Иерусалим подходит с точки зрения здравого смысла, а не национальной идентичности. Четкий ответ министра обороны Израиля отрезвил: не поставляли оружие и не будем…

Раз никакого серьезного игрока привлечь не получилось, а показать активность надо, Киев тогда решил пособирать по сусекам всякий политический мусор и вспомнил про Ахмеда Закаева. Закаев — лидер чеченских сепаратистов, который последние 20 лет живет в Лондоне, сам себя называет главой правительства республики Ичкерия*. Эту организацию давно признали террористической. Закаев проходит по нескольким уголовным делам, и Россия все эти годы добивалась его экстрадиции, но Лондон «своих» не выдает.

И вот проект реанимировали, Закаев зачастил на Украину, где на стороне Киева воюют бывшие чеченские боевики, и даже представил этим отрядам типа главнокомандующего — Рустама Ажиева. Тот встал на путь террора еще в начале нулевых, но прославился не так давно — в Сирии, где под именем Абдулхаким Аш-Шишани воевал бок о бок с формированиями «АльКаиды»**. То есть Закаев, бывший министр культуры в правительствах Дудаева и Масхадова, однозначно связал себя с международными террористами. Как, собственно, и киевский режим.

К чему я это все подробно рассказываю? К тому, что Киев пытается разыграть национальную карту против России. На этой неделе Верховная рада внезапно признала независимость Чеченской Республики Ичкерия* и назвала ее «временно оккупированной Россией» территорией. Верховная рада принимает, конечно, разные странные решения, например, ранее Украина также признала Южные Курильские острова — японскими, но под российской оккупацией. И это был такой — пиар-реверанс Японии, укол России. Но в случае с Закаевской Ичкерией* ситуация немного другая: здесь Киев пытается подраздуть старые межнациональные конфликты.

Начали с Чечни по понятным причинам. Во-первых, этот субъект Федерации активно участвует в спецоперации — десятки тысяч бойцов воюют, а в Гудермесе — крупнейшая база по подготовке добровольцев. А во-вторых, украинские националисты поддержали бандподполье на Кавказе еще в 90-е, сотни западенцев воевали против России в Чечне. Сейчас они реанимируют старые связи. У Киева есть и другие направления работы — по черкесам, по народам Дагестана. Не даром Зеленский записывает к ним воззвания на русском языке. Это все пазлы большой картины, которую рисуют даже не в Киеве. Так в июле в Чехии на американские деньги прошел так называемый Форум Свободных Народов России, а в Польше провели конференцию под говорящим названием «Деколонизация России».

«У нас сейчас особый момент. Исторический момент, когда мы, скажем так, весь демократический мир, можем прекратить эту колониальную политику России, потому что, давайте будем откровенны кто бы не приходил к власти в России, как бы они не одевались, какие бы часы у них ни были, они все проводят одну и ту же политику», — заявлял экс-глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

Посыл понятен — и он прямо противоположен названию сборища: как раз колонизация России. В Американской Хельсинской Комиссии даже карту примерную нарисовали — вот она. На ней Уральская республика, Сибирская республика и так далее. Цель — расшатать национальные регионы, а остальные поделить на удобные для управления куски, стравить народы, развалить Россию, качать из нее углеводороды и вывозить другие ресурсы.

Против таких планов и воюют наши ребята на передовой, на донецком фронте союзные силы входят в Артемовск, переименованный киевским режимом в Бахмут. Репортаж с передовой военкора «Известий» Дениса Кулаги.

Они сражаются за Родину

Пересекаем вторую линию обороны на артемовском направлении, проходим через уже освобожденные небольшие населенные пункты. А дальше уже маленькими группами — по полям и лесному массиву. Самоходки уже наведены и заряжены и только ждут сигнала.

«По нацистам огонь!» — кричит один из служащих.

«Орудия пробивают бронь укрепрайонов ВСУ, отсюда до позиций не больше трех километров», — добавил военкор Кулага.

ВСУ отступают, нашим артиллеристам приходится постоянно менять позиции.

«В условиях колоссального риска наши самоходки добрались до новой огневой», — показал Кулага.

Пока же мы со стороны наблюдаем, как по позициям ВСУ реактивная артиллерия наносит, так называемый, зажигательный удар. Последствия фиксирует уже аэроразведка. В окопе и в доме рядом обнаружен отряд ВСУ. Реактивщики с восточного фланга заливают вражеские позиции огнем — отряд украинских силовиков ликвидирован. Пользуясь условным затишьем, мы перемещаемся как раз на восточный фланг.

На горизонте поднимаются клубы дыма от постоянных разрывов.

«Задача наших орудий как раз погасить огневые точки украинских силовиков», — объяснил специальный корреспондент.

Беглый огонь залпом, и минометы противника смолкают — важное время для наших бойцов, чтобы занять их территорию.

«Говорят, что ВСУ маневреннее, чем наши Вооруженные силы, но на деле мы показываем, что на самом деле это не так. Мы на голову выше их и выполняем все поставленные задачи нашего высшего командования», — подчеркнул один из служащих.

Так сейчас выглядит линия боевого соприкосновения на артемовском направлении — кругом одни руины. Работать приходится на открытой местности. Но только так можно вычислить цели для нашей артиллерии.

«Разведка обнаружила станцию РЛС украинцев. И вот эти расчеты сейчас делают все, чтоб уничтожить ее», — заметил журналист.

Понадобилось всего два выстрела, чтобы лишить украинскую сторону очередного подарка от западных партнеров.

«Расчет Д-30 отработал сейчас по цели — радиолокационная станция противника, которая была передана западными странами, для раскрытия огневых позиций наших войск. Задача выполнена, цель поражена», — объяснил военный.

Следом еще один залп уже по новой цели. Орудиям надо срочно менять позиции.

«В эту же минуту по горизонту работает наша авиация: пара штурмовиков, которые сейчас заходят на бахмутское направление», — показал Денис Кулага.

За эту неделю командование ВСУ явно изменило свою тактику. Вместо хаотичных арт обстрелов по всему артемовскому району, наблюдаем лишь единичные удары и, как правило, кассетными зарядами.

«Иногда приходится работать из укрытия и только слышать, как работают наши артиллерийские орудия. Дело в том, что, чем ближе мы подходим к Бахмуту, тем очевиднее становятся для противника позиции. Ну вот, такие условия работы. Что ж, самое главное, мы являемся свидетелями того, что наступательная операция продолжается», — заключил военкор.

* — террористическая организация, запрещена в РФ.

** — террористическая организация, запрещена в РФ.