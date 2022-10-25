Путин призвал координационный совет работать более высокими темпами

В России нужно обновить и улучшить административные процедуры в условиях западных санкций и обеспечить всем необходимым специальную военную операцию. Это сегодня заявил президент на заседании Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. Эта новая структура была создана при правительстве 21 октября.

«Мы столкнулись с определенными сложностями еще во время ковида, многое удалось тогда сделать. Сейчас когда мы столкнулись с необходимостью решать вопросы с обеспечением СВО и с борьбой с ограничениями в сфере экономики. Мы много с вами обсуждали вопросы необходимости обновления нашей работы, много с разных сторон подходили. Сейчас сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы всю эту работу посмотреть и выработать общие принципы», — заявил президент.

Координационный совет уже начал активную работу. Об этом доложил премьер Михаил Мишустин. По его словам, в приоритете сейчас — налаживание взаимодействия на всех уровнях, чтобы вовремя доставить все, что может потребоваться нашим военнослужащим.

«В мерах поддержки, уверен, что распределение обязанностей между членами координационного совета позволит быстрее наладить взаимодействие на всех уровнях, чтобы вовремя доставить все, что может потребоваться нашим военнослужащим. Отдельно остановлюсь на такой важной теме, как средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска в полномасштабном формате запустить производство для полного укомплектования мобилизованных граждан, подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этом субъекта РФ, организовать бесперебойные поставки сырья. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатков снаряжения», — подчеркнул премьер-министр.

Президент поручил создавать конкурентную среду среди производителей, чтобы на рынок выходила качественная продукция по всем направлениям — в том числе, медицинском и строительном секторах.