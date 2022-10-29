Три человека погибли в результате удара ВСУ по районам ДНР
Пособники киевского режима продолжают обстреливать мирные кварталы, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Три человека погибли в результате удара ВСУ по районам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили представители штаба территориальной обороны, комментируя ситуацию за прошедшие сутки.
В заявлении, в числе прочего, отмечалось, что при атаках укротеррористов есть и пострадавшие.
«Сегодня украинские боевики убили троих и ранили четверых мирных жителей в ДНР», — уточнили информацию в Штабе.
Мирным жителям присоединенного к России региона по-прежнему советуют оставаться в домах и укрытиях во избежание трагического стечения обстоятельств — пособники киевского режима не оставляют попыток истребить население ДНР в угоду личным амбициям и интересов «коллективного Запада».
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru рассказал об истинном положении ВСУ под Херсоном, где держит оборону армия России.
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