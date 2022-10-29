На севере Херсонской области ведутся постоянные артиллерийские дуэли. Противник почти утратил силы.

Российские войска успешно дают отпор укротеррористам под Херсоном. Защитники Донбасса так сплоченно и профессионально держат оборону области, что ни одна попытка боевиков ВСУ прорваться не увенчалась успехом. Такое заявление сделал замглавы администрации субъекта Кирилл Стремоусов.

Управленец также подчеркнул, что Вооруженная силам Незалежной давно пора сдаваться — возможности оказывать сопротивление у них почти не осталось.

«Шансы у украинских военных очень слабые», — добавил Стремоусов.

Известно также, что на линии фронта на севере Херсонской области и в районе Николаева артиллерийские дуэли идут практически постоянно. Между тем, российская армия полностью контролирует ситуацию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе Киева.