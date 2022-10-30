Наступление ВС РФ на Артемовск: штурм глазами военкора «Известий»

Ход спецоперации на этой неделе, похоже, изменился. После месяца обороны российские Вооруженные Силы перешли в наступление на Донецком фронте. На его Южном крыле в направлении Угледара после интенсивной артподготовки прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На северном крыле развивается наступление на Бахмут, это бывший Артемовск, где боевые действия уже идут в городской застройке. Репортаж с передовой Дениса Кулаги.

Небольшая зарисовка того, как обстоят дела в серой зоне. Штурмовые отряды продвигаются по промзоне, навязывая бой украинским военнослужащим: эксклюзивные кадры штурма от первого лица. Как только удается понять, что на точке сосредоточена крупная группировка ВСУ, пехота запрашивает огонь артиллерии.

Фланг обороны ВСУ заметно ужимается. Потеря соседней Отрадовки оказалась для украинской стороны фатальной и открыла для наших бойцов путь на западные рубежи Артемовска.

— Сейчас отработала колонна БМП и вернулась, возвращаются назад они.

— Вот, я смотрю, это уже по нам?

— Да, да, в 5-4 километрах находится уже линия соприкосновения и противника.

Если чувствуется хоть небольшой перевес сил на стороне противника, разведчик тут же вызывает пару штурмовиков. Наши корректировщики фиксируют и находят то, что здесь называют «аппетитными» целями и вызывают к рубежам тяжелую огнеметную систему. Ошеломляющая скорость работы. Считанные минуты на зарядку: и вот самый опасный танк на фронте выходит на позиции.

«Огнеметная система солнцепек в прямом смысле слова не то, что заставляет прятаться в окопах, наоборот — покидать их. И вот пока работает эта система, пока ВСУ дезориентированы, в этот же момент в бой вступает наша пехота», — рассказал Денис Кулага.

С воздуха наблюдаем как покрывается огнем густая растительность перед самим уже Артемовском. Там когда-то стояли расчеты НАТОвских гаубиц, теперь же украинскому командованию придется просить у западных партнеров новые.

«Частенько слышим: стрелкотня, разрывы впереди. Что еще могу сказать? Потихоньку продвигаемся», — говорит один из бойцов.

Но даже здесь, в, казалось бы, безлюдных поселках, наши бойцы умудряются найти мирных граждан, оказавшихся в ловушке боевых действий.

«Мне в хату попало, мы с ней в подвал залезли. Возле подвала полметра, там воронка такая. Я не знаю из чего они так ударили, вообще не пойму», — рассказал местный житель.

Вместе с продвижением штурмовых отрядов, меняют огневые позиции и самоходки. Расчеты молниеносно заряжают орудия и приступают к огневой работе.