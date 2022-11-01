Штормовой ветер свалил деревья: в Ленобласти ликвидируют последствия непогоды
В Санкт-Петербурге и Ленобласти ликвидируют последствия штормового ветра
Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst; 5-tv.ru
Осенняя непогода все еще бушует.
В Петербурге и Ленобласти ликвидируют последствия штормового ветра. Он повалил десятки деревьев. Некоторые задели припаркованные автомобили. Обошлось без пострадавших. Но непогода не стихает.
Сегодня в Северной столице и ее окрестностях прогнозируют снег, туман и заморозки. На дорогах образуется гололедица.
А в Сочи накануне целый день шел дождь, и город поплыл. Потоки воды затопили улицы и затруднили дорожное движение. Колеса автомобилей наполовину оказались в воде. На одной из трасс из-за проблем с трубами образовался гейзер.
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