Штормовой ветер свалил деревья: в Ленобласти ликвидируют последствия непогоды

Осенняя непогода все еще бушует.

В Петербурге и Ленобласти ликвидируют последствия штормового ветра. Он повалил десятки деревьев. Некоторые задели припаркованные автомобили. Обошлось без пострадавших. Но непогода не стихает.

Сегодня в Северной столице и ее окрестностях прогнозируют снег, туман и заморозки. На дорогах образуется гололедица.

А в Сочи накануне целый день шел дождь, и город поплыл. Потоки воды затопили улицы и затруднили дорожное движение. Колеса автомобилей наполовину оказались в воде. На одной из трасс из-за проблем с трубами образовался гейзер.