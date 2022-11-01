Потрясение для мировых рынков: западная пресса изучает заявления Путина в Сочи
Financial Times заявила о потрясении мировых рынков из-за приостановки зерновой сделки
Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru
Автор Dаilу Маil подчеркивает: удары наших военных по энергетической инфраструктуре Украины были ответом на атаку дронов по Севастопольской бухте.
Сегодня практически вся западная пресса изучает заявления Владимира Путина, сделанные им в Сочи. Издания пестрят заголовками, в которых пытаются понять дальнейшие шаги России после приостановки своего участия в зерновой сделке.
При этом The New York Times избегает каких-либо оценок и фактически признает: безопасность судов в Черном море теперь под вопросом.
То же самое сообщает Daily Mail. Автор статьи подчеркивает: удары наших военных по энергетической инфраструктуре Украины были ответом на атаку дронов по Севастопольской бухте.
О том, что Россия требует гарантий безопасности, пишет Bloomberg. А Financial Times больше акцентирует внимание на росте цен: пишет, что заморозка зерновой сделки Россией подтолкнула вверх стоимость пшеницы и потрясла мировые рынки.
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