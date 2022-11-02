Россия получила гарантии безопасности от Украины и возобновила зерновую сделку

Участие ООН и содействие Турции позволили получить от Украины письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, использующихся для вывоза зерна, для ведения боевых действий против РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В частности, украинская сторона официально заверила, что „Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями ‚Черноморской инициативы‘ и связанным с ней положением о СКЦ“», — сказал он.

Российская сторона положительно оценила предоставленные Украиной гарантии.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», — добавил Конашенков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прекращения зерновой сделки Россия на мировых рынках начала резко дорожать пшеница.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.