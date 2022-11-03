Под снежным куполом: регионы России накрыло метелями

Ноябрьский снегопад привел к проблемам на дороге в восточных регионах страны. В Хабаровске многие водители не успели переобуться, что привело к авариям и затруднению движения.

В соцсетях водители публикуют кадры, на которых им приходиться толкать свои машины, поскольку те буксуют на дороге, особенно при подъеме в гору.

А на Сахалин обрушилась настоящая зимняя метель. В регионе выпало несколько миллиметров снега.

Похожая ситуация и в Кургане. Город также накрыл снегопад. Впрочем, по прогнозам синоптиков ближайшие десять дней ситуация улучшится и осадков не ожидается. А температура воздуха составит от минус одного до плюс двух градусов.