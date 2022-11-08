«Много двухсотых»: украинская армия бежит от Артемовска

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 794

Пленный 53-й бригады ВСУ Ткачук сообщил о бегстве армии с позиций у Артемовска

«Много двухсотых»: украинская армия бежит от Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Matthew Hatcher

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Тема:
Украинский кризис

Сдавшийся солдат рассказал, что моральный дух украинской армии сильно упал.

Российская армия теснит ВСУ под Артемовском. Это признал пленный украинец, который рассказал, как на самом деле обстоят дела на линии боестолкновения. Сдавшийся член 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук рассказал РИА Новости, что ВСУ несут значительные потери.

«Целую ночь было много „прилетов“ и прицельных, и обстрелки окраин. Было много „двухсотых“ (условное кодированное обозначение, применяемое по отношению к погибшим — Прим. ред.) и раненых», — сказал пленный.

Подразделение ВСУ удерживало позиции в районе поселка Опытное. Но когда после артобстрела туда зашли российские войска и предложили сдаться, украинцы согласились. Сражаться не хотели ни опытные, ни вновь прибывшие солдаты.

«Моральный дух был довольно низкий. Мало кто хотел оставаться на позициях, <…> не хотели жертвовать собой и оставаться там», — сообщил пленный.

Также пленный сообщил, что многие боевики из ВСУ сразу после обстрелов сбежали с позиций.

Ранее 5-tv.ru показывал, как росгвардейцы зачищают территорию от боевиков ВСУ под Артемовском.

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Украинский кризис
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