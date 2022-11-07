Ни минуты покоя: как росгвардейцы атакуют боевиков ВСУ под Артемовском

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Росгвардейцы атакуют боевиков ВСУ под Артемовском

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские националисты несут серьезные потери. Российская армия не отступает ни на шаг.

Прямо сейчас идут бои на одном из самых напряженных участков фронта — под Артемовском. Союзные силы применяют все возможное для ликвидации позиций ВСУ. Российские реактивные системы залпового огня «Град» работают настолько скученно, что все вокруг застилает дымом и пылью от выстрелов.

Вторым эшелоном идет Росгвардия, окончательно зачищая территорию от боевиков. Уникальные кадры с передовой — у корреспондента «Известий» Даниила Левина.

Реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия постоянно работают на этом участке.

«С разных направлений — по одной цели. На холме уже Артемовск — это примерно семь-восемь километров», — отмечают военные.

Передовые украинские позиции — еще ближе! На горизонте поднимаются столбы дыма. Черные, скорее всего, попали в технику врага. Белые — возможно, разрушены укрепления. За непрекращающимися разрывами снарядов наблюдают бойцы Росгвардии. Они во втором эшелоне нашей армии, движущейся на Артемовск. Это значит, что Росгвардия движется следом за группой прорыва, но задачи от этого не менее важные.

«Прикрытие основных подразделений, которые находятся впереди. А также занятие указанного рубежа, недопущение прорыва противника, борьба с диверсионно-разведывательными группами», — пояснил командир взвода отряда спецназа Росгвардии.

Наглядная демонстрация темпа наступления: еще недавно эти блиндажи занимал противник. Теперь он отброшен! И даже такие укрепления не помогли.

«Со стороны будто бы обычная землянка. Да, высокая с крепкими бревнами, но дальше еще удивительнее! Только дверь толщиной сантиметров десять. Внутри все залито бетоном», — показал Левин.

Неподалеку последствия боев за эти рубежи. Повсюду — сгоревшая украинская техника. Вот танк, от удара развернутый в капонире. В 20 метрах оторванная башня. Здесь же и остовы двух БМП, ехавших друг за другом.

У ВСУ на этом направлении огромные потери. Националисты бросают погибших и даже раненых товарищей, а их командование бросает в мясорубку все новые силы. Очередное подтверждение от росгвардейцев.

«Попало у них, допустим, при контратаке под огонь подразделение. Кто раненый, погибший, бросали, отходили назад. Отошли, сформировалось там новое подразделение, заново пошли. И вот такие накаты у них были в день пять раз. Можно сказать смело — было», — подчеркнул замкомандира отряда спецназа Росгвардии.

Наша армия продолжает закрепляться в Артемовске. Войска зачищают квартал за кварталом. Поэтому уже скоро бойцы Росгвардии будут осваиваться на новых позициях, из которых выбили ВСУшников.

Тема:
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