Угрозы и провокации: что делают на Украине молдавские наемники

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 618

Молдавские наемники на Украине записали видео с угрозами к согражданам

Угрозы и провокации: что делают на Украине молдавские наемники

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Украинский кризис

Примечательно, что «солдаты удачи» активно поддерживают действующее правительство Молдавии.

Среди иностранцев, примкнувших к украинским националистам, особое внимание на себя обратили наемники из Молдавии. Как сообщает EADaily, группа солдат записала видеообращение к протестующим согражданам и отправила его на телеканал TV8.

Наемники не стали стесняться в выражениях и пообещали «разобраться» со всеми, кто выступает против действующей власти, а также привлечь в помощь других боевиков.

«Вся их компания будут хотеть оказаться в тюрьме, когда мы вернемся, но, поверьте, такого шанса у вас уже не будет», — дерзко высказались наемные бандиты.

При этом они раскрыли свою численность, сообщив, что их подразделение составляет 200−300 человек, а вся группировка иностранных наемников на Украине насчитывает до 35 тысяч человек.

В социальных сетях молдаване выразили недоумение тем фактом, что наемники из их страны не только открыто признали факт участия в боевых действиях на территории другой страны, но еще и распространили угрозы в адрес политиков и мирных жителей.

Кстати, согласно заявлению Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии, участие в военных действиях на территории других государств влечет за собой уголовную ответственность и реальный срок.

Впрочем, неизвестно, успеют ли иностранные наемники осуществить свои угрозы или вообще вернуться на родину. Всего за время спецоперации на Украине уничтожено более трех тысяч наемников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще один американский наемник ликвидирован на Украине.

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