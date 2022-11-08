Еще один американский наемник ликвидирован на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 199

NBC: американский наемник из Международного легиона Гриффин убит на Украине

Еще один американский наемник ликвидирован на Украине

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Специальная военная операция России

По данным журналистов, как минимум шесть граждан США были убиты в ходе боевых действий в Незалежной.

Американец Тимоти Гриффин, участник так называемого Международного легиона, погиб на Украине. Он прибыл на поля спецоперации по защите Донбасса в качестве наемника и воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал NBC. По данным журналистов, как минимум шесть граждан США полегли в сражениях за время противостояния России и Незалежной.

По данным Международного легиона, Гриффин принимал участие в контрнаступлении ВСУ на восточном фронте. Пресс-секретарь легиона, назвавшаяся согласно протоколу организации позывным «Сойка-пересмешница», заявила, что американец был «убит в бою». Возраст наемника не раскрывается, известно однако, что он проживал в штате Нью-Йорк до того как отправился воевать за киевский режим.

Пресс-секретарь легиона добавила, что руководство находится в контакте с семьей Гриффина. Отметила, что ее штаб и ВСУ занимаются процессом репатриации в координации с близкими погибшего, «следуя их пожеланиям и инструкциям». По данным источников телеканала, солдат удачи из США принимал участие в боевых действиях под Харьковом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали более 100 украинских националистов и наемников под Красным Лиманом.

Тема:
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