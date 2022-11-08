Саперы Росгвардии расчищают Артемовск от мин и снарядов ВСУ

Сила взрыва от одной партии оставленных боеприпасов ощущается на значительном расстоянии.

На прифронтовых территориях Донбасса сейчас работают саперы Росгвардии. Под Артемовском необходимо восстановить линии электропередачи, но проехать к опорам специалисты не могут — в полях много взрывоопасных предметов. И каждый день инженеры-взрывотехники уничтожают десятки снарядов, оставленных ВСУ при отступлении. За действиями саперов в прифронтовой полосе наблюдает корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Подрывы на открытой местности происходят далеко от жилых домов. В начальных пунктах тактика иная — инженеры Росгвардии ищут заброшенные постройки, чтобы бетонные перекрытия приняли удар на себя.

Снаряды уложены в здании. Тем не менее, даже на безопасном расстоянии все равно надо пригибаться к земле.

Это прифронтовая зона артемовского направления, где наша армия активно продвигается вперед. Чтобы поскорее вернуть электричество в освобожденные населенные пункты, саперы зачищают объекты инфраструктуры.

Группа движется максимально осторожно: угроза не только под ногами, но и вокруг. Возможно появление группы диверсантов. Внезапно один из бойцов подает знак товарищам.

Когда первый из движущихся военнослужащих замечает что-то подозрительное, он сразу подзывает старшего. В этот момент все остальные отходят на безопасное расстояние и ожидают следующей команды.

Это снаряд от гаубицы. Более пятидесяти боеприпасов обнаружили росгвардейцы на шестнадцати километрах вдоль ЛЭП. Очередную находку подрывают сразу.

«Пока мы не пройдем и не проверим участок местности, на котором будут работать потом электрики и восстанавливать линии электропередач, мы должны пройти обязательно. Проверяем скважины, проверяем частные домовладения, работаем по обращениям граждан», — сказал начальник инженерной службы отряда спецназначения Росгвардии.

При уничтожении более мощных зарядов на помощь, как ни странно, приходят украинские позиции. Мины укладывают прямо в землянку.

Саперы Росгвардии работают на прифронтовых территориях и Луганской, и Донецкой республик. Неразорвавшихся снарядов, брошенных ВСУ боеприпасов так много, что уничтожают их практически ежедневно.

Более ста килограммов в тротиловом эквиваленте — такая мощность этого взрыва. Даже находясь на приличном расстоянии за двумя холмами, наши журналисты ощутили ее.