Саперы Росгвардии расчищают Артемовск от мин и снарядов ВСУ
Военкор «Известий» показал, как саперы Росгвардии уничтожают боеприпасы ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru
Сила взрыва от одной партии оставленных боеприпасов ощущается на значительном расстоянии.
На прифронтовых территориях Донбасса сейчас работают саперы Росгвардии. Под Артемовском необходимо восстановить линии электропередачи, но проехать к опорам специалисты не могут — в полях много взрывоопасных предметов. И каждый день инженеры-взрывотехники уничтожают десятки снарядов, оставленных ВСУ при отступлении. За действиями саперов в прифронтовой полосе наблюдает корреспондент «Известий» Даниил Левин.
Подрывы на открытой местности происходят далеко от жилых домов. В начальных пунктах тактика иная — инженеры Росгвардии ищут заброшенные постройки, чтобы бетонные перекрытия приняли удар на себя.
Снаряды уложены в здании. Тем не менее, даже на безопасном расстоянии все равно надо пригибаться к земле.
Это прифронтовая зона артемовского направления, где наша армия активно продвигается вперед. Чтобы поскорее вернуть электричество в освобожденные населенные пункты, саперы зачищают объекты инфраструктуры.
Группа движется максимально осторожно: угроза не только под ногами, но и вокруг. Возможно появление группы диверсантов. Внезапно один из бойцов подает знак товарищам.
Когда первый из движущихся военнослужащих замечает что-то подозрительное, он сразу подзывает старшего. В этот момент все остальные отходят на безопасное расстояние и ожидают следующей команды.
Это снаряд от гаубицы. Более пятидесяти боеприпасов обнаружили росгвардейцы на шестнадцати километрах вдоль ЛЭП. Очередную находку подрывают сразу.
«Пока мы не пройдем и не проверим участок местности, на котором будут работать потом электрики и восстанавливать линии электропередач, мы должны пройти обязательно. Проверяем скважины, проверяем частные домовладения, работаем по обращениям граждан», — сказал начальник инженерной службы отряда спецназначения Росгвардии.
При уничтожении более мощных зарядов на помощь, как ни странно, приходят украинские позиции. Мины укладывают прямо в землянку.
Саперы Росгвардии работают на прифронтовых территориях и Луганской, и Донецкой республик. Неразорвавшихся снарядов, брошенных ВСУ боеприпасов так много, что уничтожают их практически ежедневно.
Более ста килограммов в тротиловом эквиваленте — такая мощность этого взрыва. Даже находясь на приличном расстоянии за двумя холмами, наши журналисты ощутили ее.
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