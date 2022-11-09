«Мечта» для темных времен: зачем власти Украины хотят воскресить Ан-225 «Мрия»

Постройка второго такого же может обойтись в три миллиарда долларов и еще не факт, что он вообще поднимется в небо.

Понимая всю тяжесть своего положения, Зеленский и его приспешники начинают строить в прямом смысле слова — воздушные замки, чтобы хоть как-то напомнить о себе. Один из них — это легендарный самолет Ан-225 «Мрия», что переводится как «Мечта». Самый большой борт в мире был уничтожен во время штурма аэродрома Гостомель под Киевом. Он там оказался как будто специально, но это тема для отдельной конспирологии… И вот теперь Украина объявила, что хочет строить второй такой же самолет.

И это при том, что первую «Мрию» создали советские конструкторы, вся техническая документация уже давно продана в Китай, а постройка второго такого же может обойтись в три миллиарда долларов и еще не факт, что он вообще поднимется в небо. Георгий Гривенный решил выяснить сколько здесь больных фантазий, а сколько здравого смысла.

В последний раз «Мрию» видели в печальном виде, в мае 2022 года. Тогда останки самого большого самолета в мире, уничтоженного пожаром на аэродроме Гостомель после артобстрела украинской же армией, выволокли наружу, пообещали разрезать и сдать на металлолом. Но, видимо, в Киеве решили, что единственный, пусть и тяжело-раненный Ан-225 сможет еще помочь. Не взлетит, так все равно поучаствует в полетах пиар-фантазий.

«Российский удар по инфраструктуре сказывается на проблемах граждан, нужен позитив. Придумывать позитив о том, что свет никогда не выключится, это невозможно, такого никогда не будет. А вот насчет самолета „Мрия“, то ли он будет строится, то ли не будет, есть место для фантазий», — уверен заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

В Советском Союзе «Мрию» создавали для участия в космической программе «Буран-Энергия», именно Ан-225 доставил советский космический челнок к месту старта его первой и последней космической миссии. И даже такому гиганту, как СССР, пришлось напрячь для создания «Мрии» все свои авиасилы, отмечает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

После распада Союза доставшийся в бесплатное наследство уникальный борт Украина использовала для перевозок любых грузов, вплоть до продуктов для супермаркетов. И вот теперь — после разрушения единственного экземпляра судна — громкие заявления о восстановлении второго, так и не построенного, экземпляра. В том числе и из обломков первого. Авиационный каннибализм в чертежном отношении.

Даже сама хронология так называемого «украинского воссоздания» «Мрии» выглядит как набор нелепиц. Накануне гендиректор КБ «Антонов» заявляет, что «самолет уже на 30% готов». Затем своего шефа поправляет поправляет его пресс-служба: «не самолет готов на 30%, а только чертежи к нему». Никто не удивится, если завтра появится сообщение, что на 30% готовы только замыслы этих мифических чертежей. Напоминает старый одесский анекдот: «Не Рабинович, а Зеленский, не в лотерею, а в карты. И не „выиграл“, а проиграл».

Эксперты в промышленный и финансовый потенциал Украины не верят категорически. Только на организацию производства потребуется от 500 миллионов до трех миллиардов долларов.

«Нужна полная кооперация с Европой, с Китаем, с США, и тут же вопрос: а нужен ли им украинский самолет? И тут же второй вопрос: чтобы строить такой самолет, нужно понимать, для чего? Просто сделать самолет для того, что вот он есть у нас? Не хватит просто ни денег, ни ума, ни средств, ни материалов», — раздосадовано отмечает заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

В мае 2021-го как раз на фоне второго, так и не достроенного экземпляра «Мрии» Владимир Зеленский подводил итоги двух лет президентства, рассказывая как скоро и высоко взлетит украинская экономика. То есть место уже насиженное. Вполне подходит для полного фейков и съемок в студиях дополненной реальности президентского пиара. Послать солдат на остров Змеиный на верную смерть просто ради фото с флагом или просить западных партнеров нанести превентивный ядерный удар по России, в то же время врать своим избирателям о малых потерях на фронте — ради поддержания «парада фейков на крови» и макет самолета подойдет.

«Сделать какой-то макет самолета можно, это не очень дорого, он скажет, что самолет готов, вот только сейчас доделаем, и он взлетит, будет достаточно красивый пиар-эффект», — считает политолог Дмитрий Солонников.

«Мрия» по-украински значит «мечта», и пока что Незалежной остается только грезить возвращением бездарно растраченного за 30 лет былого советского авианаследия.