За океаном в РФ кидаются ложными обвинениями, хотя у самих, очевидно, «рыльце в пушку».

Штаты экономически заинтересованы в войне на истощение с Россией украинскими руками. За океаном стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок оружия. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией «до последнего украинца», — сказал представитель дипмиссии.

Он также добавил, что Белый дом не уйдет от ответственности за затягивание кризиса и гибель невинных людей. При этом США маниакально придерживаются своей тактики. Российские власти заявляли, что поставки вооружений Западом украинской стороне только затягивают конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для армии России.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса от националистов. Американская сторона ведет двойную игру. С одной стороны, западникам невыгодно открыто конфликтовать с РФ, но с другой они помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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