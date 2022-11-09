До последнего украинца: почему США заинтересованы в войне с Россией

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 78

Посол Антонов: Штаты стремятся нажиться на украинском конфликте за счет продажи оружия

До последнего украинца: почему США заинтересованы в войне с Россией

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

За океаном в РФ кидаются ложными обвинениями, хотя у самих, очевидно, «рыльце в пушку».

Штаты экономически заинтересованы в войне на истощение с Россией украинскими руками. За океаном стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок оружия. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией «до последнего украинца», — сказал представитель дипмиссии.

Он также добавил, что Белый дом не уйдет от ответственности за затягивание кризиса и гибель невинных людей. При этом США маниакально придерживаются своей тактики. Российские власти заявляли, что поставки вооружений Западом украинской стороне только затягивают конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для армии России.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса от националистов. Американская сторона ведет двойную игру. С одной стороны, западникам невыгодно открыто конфликтовать с РФ, но с другой они помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто заговорил о переговорах с Россией.

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