Иностранцы пока еще придерживаются антироссийской политики. Но долго ли продержатся?

Европейцы отказываются выдавать России преступников, скрывая у себя убийц, мошенников и коррупционеров.

Как рассказали «Известиям» в Генпрокуратуре, сотрудничество с зарубежными коллегами серьезно осложнилось. С конца февраля ведомство получило 74 отказа — вдвое больше, чем в прошлом году.

Чаще всего запросы игнорируют правоохранительные органы Германии и Австрии. Мотивируют они это политикой, но на самом деле нарушают международные договоры и не дают свершиться правосудию, подчеркнули в Генпрокуратуре.