Взять — не дать: западные страны массово отказываются выдавать РФ преступников
Западные страны массово отказываются выдавать РФ преступников
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Иностранцы пока еще придерживаются антироссийской политики. Но долго ли продержатся?
Европейцы отказываются выдавать России преступников, скрывая у себя убийц, мошенников и коррупционеров.
Как рассказали «Известиям» в Генпрокуратуре, сотрудничество с зарубежными коллегами серьезно осложнилось. С конца февраля ведомство получило 74 отказа — вдвое больше, чем в прошлом году.
Чаще всего запросы игнорируют правоохранительные органы Германии и Австрии. Мотивируют они это политикой, но на самом деле нарушают международные договоры и не дают свершиться правосудию, подчеркнули в Генпрокуратуре.
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