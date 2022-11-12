Евросоюз планирует создать видимость изоляции России на саммите G20
Telegraph: власти Европы хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Что-то подобное планировали сделать и на Генассамблее ООН, но у «коллективного Запада» ничего не вышло.
Представители Евросоюза и Великобритании планируют саботировать российскую делегацию на G20, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Таким образом «европейское сообщество хочет показать, что думает о действиях России на Украине».
Как стало известно журналистам, в качестве провокации европейские делегации хотят выходить из зала саммита во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова и других представителей России.
«Это означает также препятствовать их встречам с Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию», — сообщили источники.
Также, по словам анонимного информатора, в Европе ожидают, что Китай поддержит Россию на встрече, а также попытается смягчить действия и риторику западных стран.
Ожидается, что Россию на саммите G20 представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Есть некоторые шансы, что участие в политическом мероприятии примет и президент России Владимир Путин, но в онлайн-формате.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытка «изолировать» Россию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с треском провалилась.
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