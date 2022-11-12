Лавров и Байден по пути на разные саммиты проехали по бульвару России

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 135

Министра иностранных дел в Пномпене встречали при полном параде местные военные и актеры.

Лавров и Байден по пути на разные саммиты проехали по бульвару России

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Глава российского МИД Сергей Лавров и американский президент Джо Байден проехали по бульвару Российской Федерации в Пномпене, сообщает РИА Новости. Первым по улице, названной в честь РФ, провезли лидера США, а через некоторое время — министра иностранных дел. На этом дороги политиков разошлись: Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите, а лидер Штатов встретится с коллегами на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — США.

К слову, бульвар Российской Федерации был назван так за помощь Камбодже СССР в XX веке. На этой улице расположены правительственные учреждения и учебные заведения страны. О том, что на ней в эти дни праздник, говорит убранство города, который украсили российскими флагами. Самого же министра из России встречали при полном параде военные и актеры, облачившиеся в костюмы павлина.

Как известно, в эти дни в Камбодже проходит несколько политических мероприятий международного масштаба. Это не только восточноазиатский саммит, но и ряд региональных встреч на высшем уровне. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят вопросы политического обустройства, обеспечения развития и продвижения кооперации между государствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз планирует создать видимость изоляции России на саммите G20.

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