Эрдоган: число погибших во время взрыва в Стамбуле возросло до шести человек

Шесть человек погибло, еще 53 получили ранения. Такие данные после взрыва в центре Стамбула озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства пообещал, что ответственные за эту трагедию «будут наказаны по заслугам».

По последней информации, взрыв прогремел в 16.55 по московскому времени на туристической пешеходной улице Истикляль, когда на ней находилось много людей. Момент взрыва попал на видео, снимавших улицу туристов, а также на записи с камер видеонаблюдения.

Предварительно, сдетонировала начиненная взрывчаткой сумка. Генпрокуратура Стамбула квалифицировала произошедшее как теракт.

Есть ли пострадавшие среди российских туристов пока уточняется. При этом множество россиян стали свидетелями произошедшего. В своих комментариях они рассказывают, что люди в панике разбегались с места происшествия.

«Побежали люди, женщины плакали. Я прошла немного вперед, чтобы посмотреть, что случилось. Там была раскурочена улица. Лежали где-то пять-шесть тел. Сразу прибежала полиция. Полицейские были с оружием. Они стали всех отгонять. Закрывать территорию», — рассказала 5-tv.ru Елизавета Назаренкова, добавив, что правоохранители опасались второго взрыва.

«Человек 100-150 бежали как муравейник. Я не понимал. Думал какие-то беспорядки. Люди как-то притормозили, стали доставать камеры. Мы все там остались на площади Таксим. Стали снимать. Видели, как подъезжают полицейские. Потом подъехала военная техника, много скорых машин, много пожарных машин», — вспоминает первые минуты Феликс.

«Мы думали, что нас снесет потоком людей. Забежали в первый же магазин, к кому-то за прилавок. Стоим, не знаем, что делать. Не знали еще, что произошло. Все плачут, орут», — рассказывает Евгения.

Место происшествия было оперативно оцеплено полицией. Власти Турции распространили сообщение о запрете трансляции на ТВ. Представителей СМИ оттеснили подальше от места происшествия.